Курс валют на 25 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 25 декабря установил официальный курс доллара на уровне 37,55 грн. Он подешевел на 4 копейки.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подскочил сразу на 9 копеек и стоит 41,37 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,52 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,5 грн. Покупают за 37,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,90 – 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Сбербанк" — 41,20 — 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 42,10 грн

"Укрсиббанк" – 41,00 – 42,10 грн

"Укрэксимбанк" – 41,25 – 42,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,30 – 9,70 грн

"Сбербанк" — 8,95 — 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,15 – 9,70 грн

"Райффайзен Банк" – 9,00 – 9,90 грн

Чего ждать от курса валют на этой неделе – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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