Курс валют на 25 февраля: доллар, евро и злотый прибавили в цене

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 25 февраля. Доллар прибавил в цене 11 коп. Евро вырос аж на 1 4 коп., а злотый – на 9 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США – 41,70 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,64 (+14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый –10,52 (+9 коп.)

Напомним, после месяца значительных колебаний курса — от более 43 гривны за один наличный доллар до менее 42 гривны — на рынке воцарилась тишина. Курс в неделю от 17 до 23 февраля колебался в пределах 5-8 коп., то есть в пределах статистической погрешности. В последний раз такой "штиль" был в октябре прошлого года, а затем курс стремительно пошел вверх.

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