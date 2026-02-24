ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
34
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 25 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к иностранной валюте. Доллар, евро и злотый уменьшились.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

Национальный банк установил курсы валют на 25 февраля. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 25 февраля. Доллар потерял в цене 4 коп. Евро снизился на 4 коп. Злотый — 2 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,26 (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,96 (-4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,07 (-2 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение недели – 23 февраля — 1 марта. Предварительно резких резких колебаний не ожидается — хотя конец февраля традиционно является переходным периодом для валютного рынка.

Дата публикации
Количество просмотров
34
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie