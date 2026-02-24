Курс валют на 25 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Человеческий глаз эволюционно приспособлен к тому, чтобы различать объекты на расстоянии. Современные люди большую часть времени смотрят в гаджеты на расстоянии 30-50 см. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году близорукость будет иметь каждый второй житель планеты.