Курс валют на 25 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна укрепилась по отношению к иностранной валюте. Доллар, евро и злотый уменьшились.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 25 февраля. Доллар потерял в цене 4 коп. Евро снизился на 4 коп. Злотый — 2 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США — 43,26 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,96 (-4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,07 (-2 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение недели – 23 февраля — 1 марта. Предварительно резких резких колебаний не ожидается — хотя конец февраля традиционно является переходным периодом для валютного рынка.