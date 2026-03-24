Курс валют на 25 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют в среду, 25 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США выросла и составляет 43,92 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 1 копейку) и злотого (упал на 2 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,92 (+10 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,89 (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,91 (-2 коп.)

Как мы писали ранее, на этой неделе курс доллара в Украине ожидается в пределах 44-44,5 грн . Евро может колебаться в диапазоне 50,5–52 грн. Валютный рынок будет оставаться достаточно нестабильным, однако без резких обвалов возможны колебания до 30 копеек. Банкир Тарас Лесовой отмечает, что ситуация контролируемая и не свидетельствует о системном кризисе. Регулятор и дальше будет сдерживать резкие колебания, так что существенных потрясений на валютном рынке не прогнозируется.