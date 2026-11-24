Курсы валют. / © Национальный банк Украины

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НБУ установил официальный курс валют на среду, 25 ноября. Доллар взлетел на 27 коп., евро прибавит еще 15 коп., а польский злотый — 2 коп.

Об этом стало известно из данных Национальный банк.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,35 грн (+27 коп.)

Курс евро

1 евро — 49,60 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,11 грн (+2 коп.)

Напомним, в Украине за обычные 25 копеек могут заплатить более 20 тысяч гривен. Однако их ценность определяет не только год выпуска, но и две малозаметные детали. Особенно ценны для редких экземпляры 1992 года.

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