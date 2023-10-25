Курс валют на 25 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 25 октября. Стоимость доллара – 36,57 грн – это на 2 коп. больше, чем вчера. Евро прибавил еще 14 коп. Злотый прибавил 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,57 грн (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,90 грн (+14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,71 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,10 – 37,70 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн

"УкрСиббанк" — 37,30 — 37,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,50 – 40,50 грн

"Сбербанк" — 39,95 — 40,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,20 – 41,20 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,80 грн

"УкрСиббанк" — 39,50 — 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,55 – 9,10 грн

"Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,80-9,20 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, в Украине банки могут изменить курс доллара, впрочем, только при покупке. В обменниках курсовой коридор будет находиться в пределах от 37,4 до 38,3 грн.

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