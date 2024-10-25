Курс валют на 25 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар ослабевает по отношению к гривне.

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 25 октября. Доллар потерял 1 коп. Евро прибавил 11 коп. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщают на сайте Нацбанка.

доллар США – 41,26 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,54 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,25 грн (+2 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" – 41,10-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрэксимбанк" – 40,00-41,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн

"Ощадбанк" – 44,40-45,25 грн

"ПУМБ" – 44,50-45,10 грн

"УкрСиббанк" – 44,15-45,15 грн

"Укрэксимбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,25-10,40 грн

"Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн

"Укрэксимбанк" – 10,10-10,40 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Как сообщалось, в Киеве подорожала аренда жилья. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в начале октября достигла 16 тысяч гривен, что на 6,6% больше, чем месяцем ранее.

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