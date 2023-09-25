Курс валют на 25 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый



Национальный банк Украины на 25 сентября установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.

Об этом сообщает НБУ.

Евро за сутки снизился на 1 копейку и стоит 38,89 грн.

Официальный курс польского злотого вырос на 6 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,46 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,8 грн. Покупают за 38,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,7 грн. Продают по 41,7 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Ощадбанк" — 37,60 — 38,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,50 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,15 – 41,15 грн

"Ощадбанк" — 40,30 — 41,30 грн

"Укрэксимбанк" – 40,70 – 41,70 грн

"ПУМБ" – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,36 – 8,76 грн

"Ощадбанк" — 8,30 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,45 – 8,95 грн

Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обвалить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.

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