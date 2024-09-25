Курс валют на 25 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара, евро и злотого снова повысилась.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 25 сентября. Доллар прибавил 2 коп. Евро выросло на 5 коп. Злотый повысилсяна 4 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,35 (+2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 46,04 грн (+5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,74 грн (+4 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн
- "Ощадбанк" – 41,15-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
- "УкрСиббанк" – 41,15-41,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,10-41,75 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,55-46,55 грн
- "Ощадбанк" – 45,60-46,60 грн
- "ПУМБ" – 46,00-46,60 грн
- "УкрСиббанк" – 45,70-46,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,85-46,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
- "Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,65-10.95 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Напомним, в Украине есть категории внутренне перемещенных лиц, которые могут лишиться денежной поддержки. В частности, это граждане, находящиеся за границей более 30 календарных дней, без обоснованных и документально подтвержденных причин.
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