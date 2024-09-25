Курс валют на 25 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара, евро и злотого снова повысилась.

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 25 сентября. Доллар прибавил 2 коп. Евро выросло на 5 коп. Злотый повысилсяна 4 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,35 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 46,04 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,74 грн (+4 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн

"Ощадбанк" – 41,15-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,30-41,80 грн

"УкрСиббанк" – 41,15-41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10-41,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,55-46,55 грн

"Ощадбанк" – 45,60-46,60 грн

"ПУМБ" – 46,00-46,60 грн

"УкрСиббанк" – 45,70-46,60 грн

"Укрэксимбанк" – 45,85-46,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн

"Укрэксимбанк" – 10,65-10.95 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Напомним, в Украине есть категории внутренне перемещенных лиц, которые могут лишиться денежной поддержки. В частности, это граждане, находящиеся за границей более 30 календарных дней, без обоснованных и документально подтвержденных причин.

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