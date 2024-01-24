Курс валют на 25 января от НБУ: сколько стоят доллар, евро и злотый

Все три популярных в Украине валюты вырастут в цене на несколько копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 25 января. В частности, больше всего подорожает европейская валюта – сразу на 19 копеек.
Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 37,52 грн (+7 коп.)
Курс евро
1 евро – 40,88 грн (+19 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 9,34 грн (+ 6 коп.).
К слову, ранее ТСН.ua объяснил, что происходит на наличном рынке валюты, что делать – продавать или покупать наличную валюту.
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