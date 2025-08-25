ТСН в социальных сетях

Курс валют на 26 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных иностранная валюта сильно прибавила в стоимости.

Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 26 августа / © Reuters

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 26 августа. Доллар прибавил в цене - 15 коп. Евро взлетел на 56 коп. Польский злотый вырос на 14 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,43 (+15 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,47 (+56 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,37 (+14 коп.)

Напомним, в Украине с 1 сентября некоторому из пенсионеров увеличат размер выплат. В этом месяце продолжает действовать программа надбавок для тех, чья пенсия меньше 10 340,35 грн. Отмечается, что подавать никаких заявлений не нужно. Деньги автоматически прилагаются к основной пенсии.

