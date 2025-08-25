- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 603
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 26 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных иностранная валюта сильно прибавила в стоимости.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 26 августа. Доллар прибавил в цене - 15 коп. Евро взлетел на 56 коп. Польский злотый вырос на 14 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 41,43 (+15 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,47 (+56 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,37 (+14 коп.)
Напомним, в Украине с 1 сентября некоторому из пенсионеров увеличат размер выплат. В этом месяце продолжает действовать программа надбавок для тех, чья пенсия меньше 10 340,35 грн. Отмечается, что подавать никаких заявлений не нужно. Деньги автоматически прилагаются к основной пенсии.