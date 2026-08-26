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Курс валют на 26 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на среду, 26 августа.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составляет 44,67 грн. Также снизились показатель евро и злотого — на 7 и 1 копейки соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,67 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро — 52,08 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,09 (-1 коп.).
Как мы писали, эксперты советуют не делать ставку только на доллар, а распределять сбережения между разными инструментами. Одни специалисты считают валюту своеобразным «страхованием» от рисков и советуют увеличить ее долю, другие отмечают более высокую доходность гривневых ОВГЗ. По расчетам экономиста Олега Пендзина, за 19 месяцев инвестиции в ОВГЗ могли принести в 3,15 раза больше, чем регулярное приобретение наличного доллара. В то же время, эксперты советуют учитывать собственные финансовые цели и не воспринимать валюту как способ быстрого заработка.