Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 26 декабря. Стоимость доллара – 37,52 грн – это на 3 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро упал на 1 коп., а злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,52 грн (-3 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,36 грн (- 1коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,53 грн (+1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,70 – 38,15 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Сбербанк" — 41,35 — 41,95 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 41,10 грн

"Укрсиббанк" – 41,10 – 42,00 грн

"Укрэксимбанк" – 41,25 – 42,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,25 – 9,65 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,70 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,75 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 38,50 грн. Покупают за 37,20 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,00 грн.

Как сообщалось, эксперт Артур Михно рассказал, какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда. По его словам, неизменный лидер – сфера обслуживания и все, что касается продаж.

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