- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 26 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Завтра, 26 февраля, курс американского доллара составит 43,24. Его показатель упал.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 26 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 43,24 гривны. В то же время показатели евро и злотого не изменились.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,24 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,96 (±0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 12,07 (±0 коп.)
Напомним, по оценке банкира, на следующей неделе в Украине на валютном рынке резких колебаний курса доллара и евро не ожидается. Как отметил Тарас Лесовой, обычно конец февраля является переходным периодом для валютного рынка. Ситуация должна оставаться стабильной и контролируемой:
наличный рынок: 43-43,75 грн/доллар и 50-52 грн/евро;
межбанк: 43-43,5 грн/доллар и 50-52 грн/евро.