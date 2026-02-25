ТСН в социальных сетях

Курс валют на 26 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Завтра, 26 февраля, курс американского доллара составит 43,24. Его показатель упал.

Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 26 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 43,24 гривны. В то же время показатели евро и злотого не изменились.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,24 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 50,96 (±0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 12,07 (±0 коп.)

Напомним, по оценке банкира, на следующей неделе в Украине на валютном рынке резких колебаний курса доллара и евро не ожидается. Как отметил Тарас Лесовой, обычно конец февраля является переходным периодом для валютного рынка. Ситуация должна оставаться стабильной и контролируемой:

  • наличный рынок: 43-43,75 грн/доллар и 50-52 грн/евро;

  • межбанк: 43-43,5 грн/доллар и 50-52 грн/евро.

