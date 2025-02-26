Курс валют на 26 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар несколько потерял в цене.

Согласно наличному курсу валют в Украине 26 февраля, доллар упал в цене, а европейская валюта несколько подорожала.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Наличный курс валют 26 февраля

Доллар

Покупка – 41,65, продажа – 41,75.

Евро

Покупка – 43,85, продажа – 44.

Польский злотый

Покупка – 10,47, продажа – 10,59.

Фунт стерлингов

Покупка – 52,35, продажа – 53.

Франк

Покупка – 46,44, продажа – 47.

К слову, ранее в Нацбанке сообщили, что украинцы все чаще предпочитают хранить деньги вне банковской системы, что свидетельствует об изменении финансовых привычек у граждан.