Курс валют на 26 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 26 июня.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США выросла на 6 копеек и составляет 44,92 грн. Изменились и показатели евро и злотого: повысились на 4 и 1 копейку соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США - 44,92 (+6 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,92 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 11,87 (+1 коп.).

Как мы писали, доллар и евро в последнее время подорожали, что вызвало повышенный спрос на валюту. Экономисты считают, что покупать ее сейчас только из-за страха дальнейшего роста курса не стоит. Для получения дохода выгоднее остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, поскольку они приносят более высокую доходность. В то же время, часть сбережений можно держать в валюте как защиту от курсовых рисков и для диверсификации.

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