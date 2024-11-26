Курс валют на 26 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 26 ноября. Стоимость доллара, евро и злотого резко возросла.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,43 (+12 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,47 (+47 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10:06 (+15 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн

"Ощадбанк" – 41,15-41,85 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"УкрСиббанк" – 41,15-41,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн

"Ощадбанк" – 42,95-43,95 грн

"ПУМБ" – 43,30-43,90 грн

"УкрСиббанк" – 42,90-43,90 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,90-10,30 грн

"Ощадбанк" – 9,5-10,25 грн

"ПУМБ" – 9,60-10,10 грн

Напомним, эксперт Александр Хмелевский рассказал, каким будет курс доллара в декабре. В частности, из-за большого спроса на иностранную валюту Нацбанк может снизить курс гривны.

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