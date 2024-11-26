Курс валют на 26 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро резко подорожали.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 26 ноября. Стоимость доллара, евро и злотого резко возросла.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,43 (+12 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,47 (+47 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10:06 (+15 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,10-41,70 грн
- "Ощадбанк" – 41,15-41,85 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "УкрСиббанк" – 41,15-41,70 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн
- "Ощадбанк" – 42,95-43,95 грн
- "ПУМБ" – 43,30-43,90 грн
- "УкрСиббанк" – 42,90-43,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,90-10,30 грн
- "Ощадбанк" – 9,5-10,25 грн
- "ПУМБ" – 9,60-10,10 грн
Напомним, эксперт Александр Хмелевский рассказал, каким будет курс доллара в декабре. В частности, из-за большого спроса на иностранную валюту Нацбанк может снизить курс гривны.
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