Курс валют на 26 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к иностранной валюте.

Курсы валют.

НБУ установил курс валют на пятницу, 26 сентября. / © pixabay.com

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 26 сентября. Доллар прибавил еще 8 коп. Евро вырос на 6 коп . Польский злотый – на 2 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,49 (+8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,71 (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,42 (+2 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, каким будет курс доллара в начале октября. Предварительно, на валютном рынке курсовые качели не предполагаются. На рынке действует режим управляемой гибкости, отражающийся на курсе доллара и характеризующийся незначительными текущими изменениями. Стоимость евро будет меняться более активно.

