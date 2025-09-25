Курс валют на 26 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Тиару «Узелки любви» когда-то часто на торжественные приемы носила принцесса Уэльская Диана. Теперь же ее невестка — принцесса Кейт — продолжает эту традицию. Но так ли супруга принца Уильяма любит эту драгоценность, что часто выбирает именно ее, или же этому есть другие причины?