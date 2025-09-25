- Дата публикации
Курс валют на 26 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна ослабла по отношению к иностранной валюте.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 26 сентября. Доллар прибавил еще 8 коп. Евро вырос на 6 коп . Польский злотый – на 2 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,49 (+8 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,71 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,42 (+2 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, каким будет курс доллара в начале октября. Предварительно, на валютном рынке курсовые качели не предполагаются. На рынке действует режим управляемой гибкости, отражающийся на курсе доллара и характеризующийся незначительными текущими изменениями. Стоимость евро будет меняться более активно.