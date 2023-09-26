Курс валют на 26 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменялся с 21 июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 26 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро снизился еще на 2 коп. Злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,87 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,47 грн (+1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн

"Сбербанк" — 37,60 — 38,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,80 грн

"ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 – 38,00 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,15 – 41,15 грн

"Сбербанк" — 40,30 — 41,30 грн

"Укрэксимбанк" – 40,65 – 41,65 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн

"Укрсиббанк" – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,52 – 8,75 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,45 – 8,95 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 38,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,80 грн. Продают по 41,80 грн.

Как сообщалось, курс валют в Украине устроил украинцам "американские горки" и не простые, а с сюрпризом. За понедельник и вторник, 18-19 сентября, курс доллара вырос почти на 40 копеек

Читайте также: