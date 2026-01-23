ТСН в социальных сетях

Курс валют на 26 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 26 января.

Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на понедельник, 26 января.

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 26 января. Стоимость доллара уменьшилась на 3 коп. Евро прибавил еще 13 коп., а злотый вырос на 4 коп.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,13 (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,65 (+13коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,04 (+4 коп.)

Как сообщалось, в последнее время Национальный банк начал заметно девальвировать гривну — доллар и евро растут. Так, доллар быстро преодолел отметку в 43 гривны и движется к 44 грн, евро почти достиг 51 грн за единицу.

