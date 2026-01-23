- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 26 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
НБУ установил курс валют на понедельник, 26 января.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 26 января. Стоимость доллара уменьшилась на 3 коп. Евро прибавил еще 13 коп., а злотый вырос на 4 коп.
Об этом сообщили на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 43,13 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,65 (+13коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,04 (+4 коп.)
Как сообщалось, в последнее время Национальный банк начал заметно девальвировать гривну — доллар и евро растут. Так, доллар быстро преодолел отметку в 43 гривны и движется к 44 грн, евро почти достиг 51 грн за единицу.