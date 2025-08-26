- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 27 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После стремительного роста накануне – валюта потеряла в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 27 августа. Доллар потерял 3 коп. Евро после стремительного роста снизился на 21 коп. Польский злотый свалился на 5 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,40 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,47 (-21 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,32 (-5 коп.)
Напомним, в Украине подорожала земля. В июле 2025 года средняя цена на гектар достигла 69 628 грн, что почти на 9 тысяч гривен больше, чем в июне.