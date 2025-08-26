Курс валют на 27 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на среду, 27 августа. / © Getty Images

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 27 августа. Доллар потерял 3 коп. Евро после стремительного роста снизился на 21 коп. Польский злотый свалился на 5 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,40 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,47 (-21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,32 (-5 коп.)

Напомним, в Украине подорожала земля. В июле 2025 года средняя цена на гектар достигла 69 628 грн, что почти на 9 тысяч гривен больше, чем в июне.

