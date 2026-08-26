Курс валют на 27 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 27 августа.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 10 копеек и составляет 44,57 грн. Также снизились показатель евро – на 8 копеек. Злотый добавил 1 копейку.

Реклама

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Реклама

Курс доллара

1 доллар США - 44,57 (-10 коп.)

Курс евро

1 евро - 52,00 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 12,10 (+1 коп.).

Как мы писали, эксперты советуют не делать ставку только на доллар, а распределять сбережения между разными инструментами . Одни специалисты считают валюту своеобразным «страхованием» от рисков и советуют увеличить ее долю, другие отмечают более высокую доходность гривневых ОВГЗ. По расчетам экономиста Олега Пендзина, за 19 месяцев инвестиции в ОВГЗ могли принести в 3,15 раза больше, чем регулярное приобретение наличного доллара. В то же время, эксперты советуют учитывать собственные финансовые цели и не воспринимать валюту как способ быстрого заработка.

Новости партнеров

Новости партнеров