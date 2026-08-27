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Курс валют на 27 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 27 августа.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 10 копеек и составляет 44,57 грн. Также снизились показатель евро – на 8 копеек. Злотый добавил 1 копейку.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,57 (-10 коп.)
Курс евро
1 евро - 52,00 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 12,10 (+1 коп.).
Как мы писали, эксперты советуют не делать ставку только на доллар, а распределять сбережения между разными инструментами . Одни специалисты считают валюту своеобразным «страхованием» от рисков и советуют увеличить ее долю, другие отмечают более высокую доходность гривневых ОВГЗ. По расчетам экономиста Олега Пендзина, за 19 месяцев инвестиции в ОВГЗ могли принести в 3,15 раза больше, чем регулярное приобретение наличного доллара. В то же время, эксперты советуют учитывать собственные финансовые цели и не воспринимать валюту как способ быстрого заработка.