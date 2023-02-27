Курс валют на 27 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 27 февраля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел сразу на 18 копеек и стоит 38,64 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился менее чем на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,18 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 40,2 грн. Покупают по 39,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,6 грн. Продается по 42,6 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 39,05 грн – 39,55 грн

"Ощадбанк" – 39,35 грн – 40,15 грн

"Укрэксимбанк" – 39,45 грн – 39,95 грн

"Райффайзен" – 36,57 грн – 37,43 грн

ПУМБ – 39,00 грн – 40,00 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,60 грн – 41,60 грн

"Ощадбанк" – 41,30 грн – 42,10 грн

"Укрэксимбанк" – 41,55 грн – 42,25 грн

"Райффайзен" – 38,75 грн – 39,75 грн

ПУМБ – 41,00 грн – 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,15 грн – 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 грн – 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн

"Укргазбанк" – 8,00 грн – 9,00 грн

Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен - 30,6%.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины вырастет на 4,6%.

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