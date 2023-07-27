Курс валют на 27 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара остается на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 27 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро повысился на 5 коп. Злотый вырос на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,45 грн (+5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,14 грн (+2 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 36,70 грн. Покупают за 37,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,80 грн. Продают по 41,70 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,70 – 37,30 грн
- "Ощадбанк" – 36,70 – 37,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,90 – 37,70 грн
- "Райффайзен" – 36,90 – 37,70 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн
- "Ощадбанк" – 40,80 – 41,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,95 грн
- "Райффайзен" – 41,00 – 42,20 грн
- ПУМБ – 41,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,11 – 9,25 грн
- "Сбербанк" — 9,30 — 9,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,05 – 9,50 грн
- ПУМБ – 9,00 – 9,45 грн
Напомним, с 1 августа некоторых переселенцев в Украине лишат выплат. Выехавшие из страны больше не будут получать помощь от государства.
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