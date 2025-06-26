- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1766
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 27 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 июня. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 8 копеек и составляет 41,58 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,58 (-8 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,63 (+31 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,45 (+8 коп.)
Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой рассказал, что изменения курса доллара остаются прогнозируемыми и укладываются в пределы, ожидаемые как участниками рынка, так и аналитиками.
Что касается евро, то его курс сейчас определяется прежде всего глобальными тенденциями — в частности, соотношением пары доллар/евро на мировых рынках. В июне ожидается, что курс евро будет колебаться в пределах от 1,1 до 1,15 доллара. Эскалация войны, особенно с участием США, может вызвать новые волны нестабильности и сказаться на долларе.
Эксперт подчеркивает, что военные риски сложно предсказать, ведь они могут внезапно изменить ситуацию как на региональном, так и глобальном уровне. Геополитические потрясения, в том числе новые конфликты, дестабилизируют мировую экономику и влияют на стоимость основных валют.