Курс валют на 27 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара не менялся с июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро вырос на 15 коп. Злотый повысился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,92 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,99 грн (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,10 грн. Покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,75 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Сбербанк" — 36,45 — 37,65 грн

"Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,45 грн

"Райффайзен" – 36,70-37,45 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Сбербанк" — 39,85 — 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,40 – 41,40 грн

"Райффайзен" – 40,25 – 41,25 грн

ПУМБ – 40,20 – 41,20 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,98 – 9,15 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,20 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что к сентябрю курс доллара в Украине должен быть стабильным. В то же время на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене.

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