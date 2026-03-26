Курс валют на 27 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась и составляет 43,88 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 24 копейки) и злотого (упал на 6 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,88 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,61 (-24 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,84 (-6 коп.)
Как мы писали ранее, на этой неделе курс доллара в Украине ожидается в пределах 44-44,5 грн. Евро может колебаться в диапазоне 50,5–52 грн. Валютный рынок будет оставаться достаточно нестабильным, однако без резких обвалов возможны колебания до 30 копеек. Банкир Тарас Лесовой отмечает, что ситуация контролируемая и не свидетельствует о системном кризисе. Регулятор и дальше будет сдерживать резкие колебания, так что существенных потрясений на валютном рынке не прогнозируется.