Курс валют на 27 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна немного ослабла по отношению к американскому доллару.

Елена Капник
Курсы валют.

Курс валют на среду, 27 мая. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на среду, 27 мая. Доллар прибавил 3 коп. Евро потерял 1 коп. Злотый вырос на 1 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,27 (+3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,51 (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,17 (+1 коп.)

Как сообщалось, украинцам начали блокировать карточки после получения «лишних» 1500 грн. Из-за масштабного технического сбоя украинцам повторно засчитали анонсированную помощь, а теперь блокируют счета.

