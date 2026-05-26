Курс валют на 27 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна немного ослабла по отношению к американскому доллару.
НБУ установил официальный курс валют на среду, 27 мая. Доллар прибавил 3 коп. Евро потерял 1 коп. Злотый вырос на 1 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,27 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,51 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,17 (+1 коп.)
Как сообщалось, украинцам начали блокировать карточки после получения «лишних» 1500 грн. Из-за масштабного технического сбоя украинцам повторно засчитали анонсированную помощь, а теперь блокируют счета.
