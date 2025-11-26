ТСН в социальных сетях

Курс валют на 27 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар после рекордных ростов в прошлые дни наконец-то потерял цене.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 27 ноября. Доллар потерял 11 коп. Евро и польский злотый остались без изменений.

Об этом говорится на сайте Нацбанку.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,29 (-11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,94 (+0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,58 (0 коп.)

