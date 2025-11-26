- Дата публикации
Курс валют на 27 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар после рекордных ростов в прошлые дни наконец-то потерял цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 27 ноября. Доллар потерял 11 коп. Евро и польский злотый остались без изменений.
Об этом говорится на сайте Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 42,29 (-11 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,94 (+0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,58 (0 коп.)