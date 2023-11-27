Курс валют на 27 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

27 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 36,04 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Евро стоит 39,35 грн – подорожал за выходные на 8 копеек. Польский злотый стоит 9,01 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 38 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,4 грн. Продают по 41,5 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,20 – 37,80 грн

"Укрсиббанк" – 37,05 – 37,55 грн

"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 – 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,40 – 41,10 грн

"Укрсиббанк" – 40,00 – 40,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,55 – 41,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,94 – 9,49 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн

"Райффайзен Банк" – 8,80 – 9,40 грн

Напомним, финансовые аналитики спрогнозировали, каким будет курс валют на этой неделе, с 27 ноября по 3 декабря. Больше об этом читайте в новости.

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