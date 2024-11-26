Курс валют на 27 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта стремительно прибавляет в цене дальше.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 26 ноября. Валюта выросла в цене. Доллар прибавил 7 коп, евро – 21 коп., злотый – 8 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,50 (+7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,47 (+21 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,06 (+8 коп.)
Как сообщалось, эксперт Александр Хмелевский рассказал, каким будет курс доллара в декабре. Он отметил, что максимальный курс доллара определен на уровне 42,1 грн. В декабре курс на межбанке не превысит этой отметки.
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