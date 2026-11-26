- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 971
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 27 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Иностранная валюта снизилась в стоимости.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 27 ноября. Доллар вырастет на 16 коп., евро прибавит в цене 18 коп., а польский злотый — 3 коп.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,10 грн (-17 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,49 грн (-4 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,04 грн (-1 коп.)
Напомним, западные СМИ пишут о том, что эпоха доллара находится под угрозой. Стратеги крупнейших мировых банков выделили ряд азиатских валют, которые станут наиболее перспективными в 2027 году. Речь идет о южнокорейской вону, тайваньском долларе и малайзийском рингите.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: