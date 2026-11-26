Курс валют / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 27 ноября. Доллар вырастет на 16 коп., евро прибавит в цене 18 коп., а польский злотый — 3 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,10 грн (-17 коп.)

Курс евро

1 евро — 49,49 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,04 грн (-1 коп.)

Напомним, западные СМИ пишут о том, что эпоха доллара находится под угрозой. Стратеги крупнейших мировых банков выделили ряд азиатских валют, которые станут наиболее перспективными в 2027 году. Речь идет о южнокорейской вону, тайваньском долларе и малайзийском рингите.

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