Курс валют на 27 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро подешевели перед выходными.
Национальный банк Украины на 27 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,5 грн. Со вчерашнего дня он упал на 3 копейки. Евро в сутки снизился сразу на 15 копеек и стоит 38,46 грн.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс польского злотого подешевел на 1 копейку от уровня предыдущего дня и составил 8,6 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 38,4 грн. Покупают за 37,7 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,1 грн. Продают по 40,8 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,10 – 37,70 грн
"Ощадбанк" – 37,50 – 38,10 грн
"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,10 грн
"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
"УкрСиббанк" — 37,30 — 37,85 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
"Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн
"Укрэксимбанк" – 40,10 – 40,90 грн
"ПУМБ" – 40,00 – 40,60 грн
"УкрСиббанк" — 39,30 — 40,20 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,53 – 9,05грн
"Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн
"Укрэксимбанк" – 8,75-9,15 грн
"ПУМБ" – 8,65 – 9,15 грн
Напомним, в Украине банки могут изменить курс доллара, впрочем, только при покупке. В обменниках курсовой коридор будет находиться в пределах от 37,4 до 38,3 грн.
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