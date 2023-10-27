Курс валют на 27 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 27 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,5 грн. Со вчерашнего дня он упал на 3 копейки. Евро в сутки снизился сразу на 15 копеек и стоит 38,46 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого подешевел на 1 копейку от уровня предыдущего дня и составил 8,6 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,4 грн. Покупают за 37,7 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,1 грн. Продают по 40,8 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,10 – 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,30 — 37,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн

"Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн

"Укрэксимбанк" – 40,10 – 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,00 – 40,60 грн

"УкрСиббанк" — 39,30 — 40,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,53 – 9,05грн

"Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75-9,15 грн

"ПУМБ" – 8,65 – 9,15 грн

Напомним, в Украине банки могут изменить курс доллара, впрочем, только при покупке. В обменниках курсовой коридор будет находиться в пределах от 37,4 до 38,3 грн.

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