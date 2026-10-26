Курс валют на 27 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Актуальный курс валют в Украине

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Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 27 октября. Доллар взлетел на 34 коп., евро повысился еще на 38 коп., а польский злотый — на 5 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США - 45,54 (+34 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,95 (+38 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,56 (+5 коп.)

Что будет с курсом доллара

В Национальном банке прокомментировали вероятность взлета курса доллара до 50 грн. Замглавы НБУ Владимир Лепушинский заявил, что регулятор делает все возможное для обеспечения стабильности национальной валюты и контроля за ценами.

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Интересно, что банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что будет с курсом доллара и евро в ближайшие недели. По его мнению, в течение 19-25 октября, несмотря на риски для гривны, резких колебаний курса не будет. Курс доллара на межбанке, вероятно, будет колебаться в пределах 44,85–45,25 грн, а евро – 50–51 грн.

Также экономист Владимир Власюк сделал прогноз, каким будет курс доллара до конца года . Вероятно, он будет оставаться в пределах 45-46 гривен.

Кроме того, он предположил, "обвалится" ли гривна. По его словам, до конца 2026 года резкого обвала гривны ждать не стоит. Одной из причин стабильности валютного рынка экономист назвал адаптацию украинской макроэкономической системы к условиям войны, а стабильность на валютном рынке гарантируется запасами прочности регулятора.

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