- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 775
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 27 октября: валюта резко подорожала
Национальный банк Украины на 10 копеек поднял курс доллара по отношению к гривне.
Официальный курс на 27 октября впервые с начала года был установлен на уровне 41,99 грн за 1 доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Высшим курс доллара был только 29 января 2025 — 42,01 грн.
Курс евро составляет 48,76 грн. Это на 21 копейку выше, чем вчера.
Польский злотый вырос на 3 копейки. Официальный курс был установлен на уровне 11,49.
