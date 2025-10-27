Курс валют на 27 октября: валюта резко подорожала

Валюта прибавила в цене / © Associated Press

Официальный курс на 27 октября впервые с начала года был установлен на уровне 41,99 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Высшим курс доллара был только 29 января 2025 — 42,01 грн.

Курс евро составляет 48,76 грн. Это на 21 копейку выше, чем вчера.

Польский злотый вырос на 3 копейки. Официальный курс был установлен на уровне 11,49.

