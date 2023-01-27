Курс валют на 27 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

В сутки курс доллара не изменился.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 27 января. В сутки курс доллара не изменился. Евро вырос в цене на восемь копеек. Злотый добавил копейку.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс валют НБУ
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,84 (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,44 (+1 коп.)
На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают 39,80 грн., а продают за 40,20 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" — 39,80 грн — 40,30 грн
- "Ощадбанк" – 40,25 грн – 40,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,20 грн – 40,70 грн,
- "Райффайзен" – 39,90 грн – 40,50 грн,
- ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 42,40 грн – 43,40 грн,
- "Ощадбанк" – 42,45 грн – 43,55 грн,
- "Укрэксимбанк" – 42,15 грн – 43,95 грн,
- Райффайзен — 42,80 грн — 43,20 грн,
- ПУМБ – 43,00 грн – 44,00 грн.
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,10 грн – 8,85 грн,
- "Ощадбанк" – 8,35 грн – 9,10 грн,
- "Укрэксимбанк" – 8,65 грн – 9,30 грн,
- "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн,
Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.
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