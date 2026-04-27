Деньги
78
1 мин

Курс валют на 28 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 28 апреля. По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 8 копеек и составляет 44,08 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 22 копейки) и злотого (вырос на 4 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,08 (+8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,76 (+22 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,19 (+4 коп.)

Напомним, экономист Александр Савченко прогнозирует, что курс доллара в Украине может вырасти до 45–46 гривен уже в 2026 году, и нынешний уровень не является пиковым. Среди причин: рост инфляции, подорожание товаров и горючего, а также рекомендации МВФ относительно курса.

Следующая публикация

