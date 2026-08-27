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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Курс валют на 28 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене в Украине.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 28 августа.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составила 44,54 грн. Также снизились показатели евро и злотого – упали на 15 и 12 копеек соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,54 (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,85 (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,98 (-12 коп.).

Как мы писали, эксперты советуют не делать ставку только на доллар, а распределять сбережения между разными инструментами . Одни специалисты считают валюту своеобразным «страхованием» от рисков и советуют увеличить ее долю, другие отмечают более высокую доходность гривневых ОВГЗ. По расчетам экономиста Олега Пендзина, за 19 месяцев инвестиции в ОВГЗ могли принести в 3,15 раза больше, чем регулярное приобретение наличного доллара. В то же время, эксперты советуют учитывать собственные финансовые цели и не воспринимать валюту как способ быстрого заработка.

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