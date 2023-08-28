Курс валют на 28 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Эксперты прогнозируют, что наличный курс валют в конце лета-начале осени будет медленно расти.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 28 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Официальный курс евро и злотого также остается стабильным.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,50 грн (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,854 грн (0 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 38,60 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 41,25 грн. Продают по 42,07 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,75 – 38,35 грн

"Сбербанк" — 37,95 — 38,75 грн

"Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,70 грн

"Райффайзен Банк" – 38,00 – 38,90 грн

"ПУМБ" — 38,00 — 39,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 41,00 – 42,00 грн

"Сбербанк" — 41,10 — 42,10 грн

"Укрэксимбанк" – 41,40 – 42,40 грн

"Райффайзен Банк" – 41,40 – 42,60 грн

"ПУМБ" — 41,25 — 42,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,76 – 9,24 грн

"Сбербанк" — 8,80 — 9,35 грн

"Укрэксимбанк" – 9,00 – 9,45 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,60 грн

"ПУМБ" — 9,00 — 9,50 грн

Напомним, по прогнозам экспертов, в переходную неделю между летом и осенью, с 28 августа по 3 сентября, доллар и евро в обменниках будут медленно дорожать.

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