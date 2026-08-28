Курс валют на 28 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 28 августа.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составила 44,54 грн. Также снизились показатели евро и злотого – упали на 15 и 12 копеек соответственно.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США - 44,54 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,85 (-15 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,98 (-12 коп.).

Как мы писали, эксперты советуют не делать ставку только на доллар, а распределять сбережения между разными инструментами . Одни специалисты считают валюту своеобразным «страхованием» от рисков и советуют увеличить ее долю, другие отмечают более высокую доходность гривневых ОВГЗ. По расчетам экономиста Олега Пендзина, за 19 месяцев инвестиции в ОВГЗ могли принести в 3,15 раза больше, чем регулярное приобретение наличного доллара. В то же время, эксперты советуют учитывать собственные финансовые цели и не воспринимать валюту как способ быстрого заработка.

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