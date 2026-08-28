- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1704
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 28 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене в Украине.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 28 августа.
По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составила 44,54 грн. Также снизились показатели евро и злотого – упали на 15 и 12 копеек соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,54 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,85 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,98 (-12 коп.).
Как мы писали, эксперты советуют не делать ставку только на доллар, а распределять сбережения между разными инструментами . Одни специалисты считают валюту своеобразным «страхованием» от рисков и советуют увеличить ее долю, другие отмечают более высокую доходность гривневых ОВГЗ. По расчетам экономиста Олега Пендзина, за 19 месяцев инвестиции в ОВГЗ могли принести в 3,15 раза больше, чем регулярное приобретение наличного доллара. В то же время, эксперты советуют учитывать собственные финансовые цели и не воспринимать валюту как способ быстрого заработка.