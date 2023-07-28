Курс валют на 28 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс евро рванул вверх.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 28 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро повысился на 27 коп. Злотый вырос на 5 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,72 грн (+27 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,19 грн (+5 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 36,70 грн. Покупают за 37,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,80 грн. Продают по 41,70 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,90 – 37,50 грн
- "Ощадбанк" – 36,80 – 37,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,80 грн
- "Райффайзен" – 37,00 – 37,90 грн
- ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 41,00 – 42,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,80 – 41,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,20 – 42,20 грн
- "Райффайзен" – 41,30 – 42,30 грн
- ПУМБ – 41,00 – 42,00 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,03 – 9,27 грн
- "Сбербанк" — 9,35 — 9,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,60 грн
- ПУМБ – 9,00 – 9,45 грн
Напомним, с 1 августа некоторых переселенцев в Украине лишат выплат. Выехавшие из страны больше не будут получать помощь от государства.