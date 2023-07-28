Курс валют на 28 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 28 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро повысился на 27 коп. Злотый вырос на 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,72 грн (+27 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,19 грн (+5 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 36,70 грн. Покупают за 37,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,80 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,90 – 37,50 грн

"Ощадбанк" – 36,80 – 37,80 грн

"Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,80 грн

"Райффайзен" – 37,00 – 37,90 грн

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 41,00 – 42,00 грн

"Ощадбанк" – 40,80 – 41,80 грн

"Укрэксимбанк" – 41,20 – 42,20 грн

"Райффайзен" – 41,30 – 42,30 грн

ПУМБ – 41,00 – 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,03 – 9,27 грн

"Сбербанк" — 9,35 — 9,35 грн

"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,60 грн

ПУМБ – 9,00 – 9,45 грн

Напомним, с 1 августа некоторых переселенцев в Украине лишат выплат. Выехавшие из страны больше не будут получать помощь от государства.

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