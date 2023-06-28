Курс валют на 28 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 28 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро вырос еще на 10 коп. Злотый повысился на 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,02 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,04 грн (+5 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 37,10 грн, покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,75 грн, продают за 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Сбербанк" — 36,60 — 37,50 грн

"Райффайзен" – 36,65 – 37,55 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 41,15 грн

"Райффайзен" – 40,25 – 41,25 грн

ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,40 — 9,15 грн

"Укргазбанк" – 8,50 – 9,50 грн

ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, в Украине некоторые граждане могут потерять часть пенсионных выплат. Речь идет о трудоустроенных пенсионерах и ФЛПах. Причина – несвоевременное извещение пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.

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