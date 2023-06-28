Курс валют на 28 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар остается на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 28 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро вырос еще на 10 коп. Злотый повысился на 5 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,02 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,04 грн (+5 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 37,10 грн, покупают за 36,70 грн. За евро предлагают 40,75 грн, продают за 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
- "Сбербанк" — 36,60 — 37,50 грн
- "Райффайзен" – 36,65 – 37,55 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн
- "Сбербанк" — 40,00 — 41,15 грн
- "Райффайзен" – 40,25 – 41,25 грн
- ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,15 грн
- "Укргазбанк" – 8,50 – 9,50 грн
- ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн
Напомним, в Украине некоторые граждане могут потерять часть пенсионных выплат. Речь идет о трудоустроенных пенсионерах и ФЛПах. Причина – несвоевременное извещение пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.