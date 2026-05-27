Деньги
201
1 мин

Курс валют на 28 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар и евро выросли в цене, что ослабило национальную валюту.

Елена Капник
Курсы валют.

Курс валют на четверг, 28 мая. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют в четверг, 28 мая. Доллар прибавил еще 2 коп. Евро вырос на 3 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,29 (+2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,54 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,16 (-1 коп.)

Как сообщалось, некоторые из украинцев могут получить свыше 1000 грн. надбавки к пенсии. Речь идет о военных пенсионерах, которые не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи. По закону выплата должна быть назначена военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной военной службы.

