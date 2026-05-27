Курс валют на 28 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар и евро выросли в цене, что ослабило национальную валюту.
НБУ установил официальный курс валют в четверг, 28 мая. Доллар прибавил еще 2 коп. Евро вырос на 3 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,29 (+2 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,54 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,16 (-1 коп.)
Как сообщалось, некоторые из украинцев могут получить свыше 1000 грн. надбавки к пенсии. Речь идет о военных пенсионерах, которые не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи. По закону выплата должна быть назначена военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной военной службы.
