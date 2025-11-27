- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 28 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 28 ноября. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 10 копеек и составляет 42,19 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 7 копеек) и злотого (потерял 2 копейки).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,19 (-10 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,87 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,54 (-2 коп.)
Ранее речь шла о том, каким будет курс доллара до конца ноября. По словам банкира Тараса Лесового, в ноябре и декабре традиционно набирает обороты сезон закупок. Из-за этого уменьшается интерес к валютным операциям.
Ситуация в энергетике страны, включая отключение света, могут формировать дополнительное давление на валютный рынок. В частности, эти факторы побуждают население активнее покупать наличную валюту "про запас", а бизнес пересматривать цены.
