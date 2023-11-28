Курс валют на 28 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

28 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 36,21 грн. Он вырос сразу на 17 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро стоит 39,65 грн, он подскочил на 30 копеек. Польский злотый стоит 9,1 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 38 грн.

За евро в обменниках предлагают 40,4 грн. Продают по 41,5 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,10 – 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,20 – 37,80 грн

"Укрсиббанк" – 37,00 – 37,50 грн

"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,90 – 40,90 грн

"Сбербанк" — 40,40 — 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,40 – 41,10 грн

"Укрсиббанк" – 40,00 – 40,95 грн

"Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,99 – 9,50 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн

"Райффайзен Банк" – 8,80 – 9,40 грн

Напомним, финансовые аналитики спрогнозировали, каким будет курс валют на этой неделе, с 27 ноября по 3 декабря. Больше об этом читайте в новости.

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