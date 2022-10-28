Курс валют на 28 октября: сколько перед выходными стоят доллар и евро в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 28 октября остался на уровне предыдущего дня – 39,50 грн/долл., курс евро к гривне подешевел на 40 копеек – до 39,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,00 грн за долл., евро – 38,00 грн за евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 37,45 грн.

Следует отметить, что в обменниках 28 октября курс гривны к доллару составляет 40,00 грн/долл., а евро стоит 39,50 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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