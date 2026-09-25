Курс валют на 28 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Национальный банк Украины

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НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 28 сентября. Доллар потерял в цене 13 коп. Евро прибавил 1 коп. Стоимость злотого выросла на 3 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,84 (-13 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,13 (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,69 (+3 коп.)

Напомним, в НБУ посоветовали, куда девать сбережения, чтобы их не съела инфляция. Сохранение средств наличных или на обычных карточных счетах постепенно лишает их реальной ценности, ведь из-за роста цен покупательская способность постоянно снижается.

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