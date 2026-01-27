Курс валют на 28 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют в среду, 28 января. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 17 копеек и составляет 42,95 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 16 копеек) и злотого (добавил 5 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,95 (-17 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,22 (+16 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,18 (+5 коп.)

Ранее стало известно, каков будет курс валют на вторник, 27 января.

Так, стоимость доллара уменьшилась на 1 копейку, евро прибавил еще 41 копейку, злотый вырос на 9 копейки.

Показатели соответственно 43,12, 51,06, 12,13.