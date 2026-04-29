Курс валют на 29 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 29 апреля. По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 44,07 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 27 копеек) и злотого (потерял 7 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,07 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,49 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,12 (-7 коп.)
Напомним, курс доллара в Украине приблизился к рекордным значениям - более 44 грн. Однако украинцы стали чаще продавать валюту, чем покупать. Это объясняют потребностью в гривне для текущих расходов. Кроме того, часть людей фиксирует выгодный курс и не ожидает резкого дальнейшего роста в ближайшее время.